НАБУ працює над поверненням золота Януковича в Україну

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з правоохоронцями Швейцарії розслідує кримінальне провадження, у межах якого в цій країні арештовано 600 кілограмів золота оточення експрезидента Віктора Януковича, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос.

"Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами... але ми сподіваємося, що все повернемо" , - сказав він, відповідаючи на запитання, як рухається ця справа.

Раніше кейс, у якому арештовано 600 кілограмів золота у Швейцарії, розслідував Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури під керівництвом заступника генпрокурора Євгена Єніна. У 2019 році, коли у Генпрокуратури закінчилися повноваження слідства, цю справу передали у НАБУ.