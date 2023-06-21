В украинской разведке подтвердили атаки россиян на штаб в Киеве

В среду, 21 июня, представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил, что атаки на штаб ГУР МО действительно были, сообщает Новое время.

В эфире телеканала Киев подчеркнул, что даже после российских атак на штаб работа не прекращалась.

"Вражеские атаки на штаб ГУР МО были, но работа не прекращалась" , — заявил Юсов.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведки сообщило, что российские оккупанты как минимум дважды целились ракетами в здание Главного управления разведки Минобороны Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года.

Как пишет издание, 29 мая 2023-го на офис ГУР летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны. Они едва не попали в офис и соседний автомобильный мост, а беспилотники задели другое здание. Тогда над Киевом и областью сбили все 11 ракет.

После этого роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к "серьезному ранению" Буданова. Также россияне выдумали, что его "вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию".