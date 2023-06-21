В українській розвідці підтвердили атаки росіян на штаб у Києві

У середу, 21 червня, представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив, що атаки на штаб ГУР МО дійсно були, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу Київ підкреслив, що навіть після російських атак на штаб робота не припинялася.

"Ворожі атаки на штаб ГУР МО були, але робота не припинялася" , — заявив Юсов.

Раніше видання The Economist із посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що російські окупанти щонайменше двічі цілилися ракетами в будівлю Головного управління розвідки Міноборони України — у березні 2022-го і в травні 2023 року.

Як пише видання, 29 травня 2023-го на офіс ГУР летіли балістичні ракети, крилаті ракети та дрони. Вони ледь не влучили в офіс і сусідній автомобільний міст, а безпілотники зачепили іншу будівлю. Тоді над Києвом і областю збили всі 11 ракет.

Після цього роспропаганда запустила фейк про те, що нібито 29 травня ракета влучила в будівлю ГУР, що призвело до "серйозного поранення" Буданова. Також росіяни вигадали, що його "вивезли на гелікоптері на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив до Німеччини".