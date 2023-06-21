Взрыв в Париже: ранены 29 человек, двое пропали без вести

В результате взрыва в доме в историческом центре Парижа ранения получили 29 человек, двое считаются пропавшими без вести, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет BFMTV.

В результате взрыва, за которым последовали пожар и обрушение части здания. Пострадали по меньшей мере 29 человек. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Еще двое человек считаются пропавшими без вести.

Ранее 21 июня в одном из зданий исторической части Парижа прогремел взрыв, в результате чего часть здания обвалилась.