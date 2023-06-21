Вибух у Парижі: поранено 29 людей, двоє зникли безвісти
Внаслідок вибуху в будинку в історичному центрі Парижа поранення отримали 29 людей, двоє вважаються зниклими безвісти, повідомляє Ділова столиця.
Про це пише BFMTV.
Внаслідок вибуху, за яким виникла пожежа та обвалення частини будівлі. Постраждали щонайменше 29 людей. Четверо перебувають у вкрай тяжкому стані.
Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.
Раніше 21 червня в одній із будівель історичної частини Парижа пролунав вибух, внаслідок чого частина будівлі обвалилася.