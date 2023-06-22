Центробанк Турции поднял ставку почти вдвое — Bloomberg

Центральный банк Турции решил повысить ключевую ставку почти вдвое — с 8,5% до 15%. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

Это произошло на первом заседании ЦБ по ставке при новом председателе Хафизе Гайе Эркан, которая была назначена президентом Реджепом Эрдоганом после победы на выборах.

Как отмечает агентство, аналитики удивлены, что ставка была повышена всего до 15% при прогнозе в 20%.

Также отмечается, что инвесторы скорее разочарованы половинчатым решением. Они восприняли такое повышение как знак того, что ЦБ не получил независимости от властей, а значит необходимая перезагрузка экономической политики, опирающейся на слишком дешевые деньги, будет далека от радикальной.

На фоне такого повышения ставки курс национальной валюты упал до 24 лир за доллар.

Ранее сообщалось, что турецкая лира ослабла после победы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов.

В феврале турецкая лира обновила рекордный минимум. И хотя это произошло на фоне масштабных землетрясений — они не являются ключевой причиной, ведь рекордные падения были зафиксированы и раньше.

В частности, под давлением президента Реджепа Таипа Эрдогана, турецкий Центробанк последовательно снижал учетную ставку несмотря на высокую инфляцию.