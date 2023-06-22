Центробанк Туреччини підняв ставку майже вдвічі — Bloomberg

﻿Центральний банк Туреччини вирішив підвищити ключову ставку майже вдвічі - з 8,5% до 15%. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

Це сталося на першому засіданні ЦБ за ставкою при новій голові Хафізі Гаїї Еркан, яка була призначена президентом Реджепом Ердоганом після перемоги на виборах.

Як зазначає агентство, аналітики здивовані, що ставку підвищили лише до 15% за прогнозу в 20%.

Також наголошується, що інвестори швидше розчаровані половинчастим рішенням. Вони сприйняли таке підвищення як знак того, що ЦБ не здобув незалежності від влади, а отже, необхідне перезавантаження економічної політики, яка спирається на занадто дешеві гроші, буде далеким від радикального.

На тлі такого підвищення ставки курс національної валюти впав до 24 лір за долар.

Раніше повідомлялося, що турецька ліра ослабла після перемоги чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі виборів.

У лютому турецька ліра оновила рекордний мінімум. І хоча це сталося на тлі масштабних землетрусів — вони не є ключовою причиною, адже рекордні падіння були зафіксовані й раніше.

Зокрема, під тиском президента Реджепа Таїпа Ердогана, турецький Центробанк послідовно знижував облікову ставку попри високу інфляцію.