Маск и Цукерберг собираются сразиться в клетке: что стало причиной

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас-Вегасе в октагоне – клетке для боев, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет The Verge.

Маск недавно написал в Twitter, что "готов к драке в клетке" с Цукербергом.

На что генеральный директор Meta ответил, опубликовав скриншот твита Маска в Stories с подписью "отправьте мне местоположение".

THE VERGE

После этой публикации Цукерберга, Маск ответил двумя словами: "Октагон в Вегасе".

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47 — Alex Heath (@alexeheath) June 22, 2023

Октагон – специальная огороженная арена в форме восьмиугольника, на которой проходят бои, организуемые Ultimate Fighting Championship. Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Далее Маск опубликовал новый твит: "У меня есть отличный ход, который я называю "Морж", где я просто лежу на сопернике и ничего не делаю".

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.