Маск та Цукерберг збираються битися в клітці: що стало причиною

Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодилися зустрітися у поєдинку у Лас-Вегасі в октагоні – клітці для боїв, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The Verge.

Маск нещодавно написав у Twitter, що "готовий до бійки в клітці" із Цукербергом.

На що генеральний директор Meta відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска в Stories з підписом "надішліть мені місце розташування".

THE VERGE

Після цієї публікації Цукерберг, Маск відповів двома словами: "Октагон у Вегасі".

I've затверджено, що Mark Zuckerberg є серйозним про боротьбу @elonmusk і є новим waiting on the details (якщо Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck's IG post saying “send me location” https://t.co/4g1IkqOl47 - Alex Heath (@alexeheath) June 22, 2023

Октагон – спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, де проходять бої, що організуються Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.

Далі Маск опублікував новий твіт: "Я маю відмінний хід, який я називаю "Морж", де я просто лежу на супернику і нічого не роблю".

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing - Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Історія з бійкою почалася з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнити Цукерберга у Twitter.