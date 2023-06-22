Маск та Цукерберг збираються битися в клітці: що стало причиною
Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодилися зустрітися у поєдинку у Лас-Вегасі в октагоні – клітці для боїв, повідомляє Економічна правда.
Про це пише The Verge.
Маск нещодавно написав у Twitter, що "готовий до бійки в клітці" із Цукербергом.
На що генеральний директор Meta відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска в Stories з підписом "надішліть мені місце розташування".
Після цієї публікації Цукерберг, Маск відповів двома словами: "Октагон у Вегасі".
Октагон – спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, де проходять бої, що організуються Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.
Далі Маск опублікував новий твіт: "Я маю відмінний хід, який я називаю "Морж", де я просто лежу на супернику і нічого не роблю".
Історія з бійкою почалася з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнити Цукерберга у Twitter.