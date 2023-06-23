Зеленский пообещал выполнение требований ЕС для начала переговоров о вступлении

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства заявил в обращении по итогам заседания СНБО.

По словам президента, СНБО на заседании обсудил задачи, которые нужно выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"По каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения. Уверен, все их реально выполнить. Сегодня ровно год, как Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. И в этом году цель – начать переговоры о членстве. Украина свою часть работы точно сделает" , – заверил Зеленский.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.