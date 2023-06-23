Пригожин: Российская армия нанесла удар по "вагнеровцам"

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Пригожин добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена", сообщает Украинская правда.

По словам главаря "вагнеровцев", "те, кто нанес удар по тыловым лагерям частной военной компании, будут наказаны".

Пригожин заявил, что удар был нанесен со стороны ВС РФ.

"Я прошу никого не сопротивляться. Все, кто будут пытаться сопротивляться - мы будем уничтожать. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России...

Шойгу только трусливо сбежал из Ростова. В 21.00, трусливая старуха. Эта тварь будет остановлена... Нас 25 тысяч и мы идем разбираться" , — заявил он.

В то же время в Минобороны РФ опровергли заявления Пригожина и назвали их "информационными провокациями".