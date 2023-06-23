Пригожин: Російська армія завдала удару по "вагнерівцях"

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено", повідомляє Українська правда.

За словами ватажка "вагнерівців", "ті, хто завдав удару по тилових таборах приватної військової компанії, будуть покарані".

Пригожин заявив, що удар було завдано з боку ЗС РФ.

"Я прошу нікого не чинити опір. Всі, хто намагатимуться чинити опір - ми будемо знищувати. Справедливість у військах буде відновлено, а після цього і справедливість у всій Росії...

Шойгу щойно боягузливо втік із Ростова. В 21.00, боягузлива баба. Ця тварюка буде зупинена...Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися" , — заявив він.

Водночас в Міноборони РФ спростували заяви Пригожина та назвали їх "інформаційними провокаціями".