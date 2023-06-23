Песков о ситуации с Пригожиным: Путин уже в курсе

Песков о ситуации с Пригожиным: Путин уже в курсе
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин "в курсе" о ситуации с предводителем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Путин в курсе ситуации, которая разворачивается вокруг Пригожина, принимают все необходимые меры", — говорится в сообщении.

Ранее Пригожин заявил, что российская армия обстреляла позиции "бойцов" ППК "Вагнера". В российском минобороны эти заявления опровергли и назвали "информационными провокациями".

Новости

Популярные темы форума

analytics