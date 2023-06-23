Пєсков про ситуацію з Пригожиним: Путін вже в курсі
Російський президент Володимир Путін "в курсі" про ситуацію з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство "РИА Новости.
"Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживають усіх необхідних заходів", — йдеться в повідомленні.
Раніше Пригожин заявив, що російська армія обстріляла позиції "бійців" ПВК "Вагнера". У російському міноборони ці заявив спростували і назвали "інформаційними провокаціями".