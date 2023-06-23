Пєсков про ситуацію з Пригожиним: Путін вже в курсі

Пєсков про ситуацію з Пригожиним: Путін вже в курсі
Фото: kremlin.ru

Російський президент Володимир Путін "в курсі" про ситуацію з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує﻿ пропагандистське агентство "РИА Новости.

"Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживають усіх необхідних заходів", — йдеться в повідомленні.

Раніше Пригожин заявив, що російська армія обстріляла позиції "бійців" ПВК "Вагнера". У російському міноборони ці заявив спростували і назвали "інформаційними провокаціями".

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