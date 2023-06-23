Bloomberg: В России рекордно вырос объем наличных

В России рекордными темпами растет объем наличных денег, что может быть связано, среди прочего, с выплатами родственникам убитых на войне наемников ППК "Вагнер", сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Bloomberg

Отмечается, что рост объема наличных денег начался с сентября 2022 года, после объявления президентом РФ Путиным мобилизации, и продолжался почти непрерывно в течение 10 месяцев, что по срокам совпадает с боями за Бахмут, в которых принимали участие наемники ППК "Вагнер".

"В целом оборот наличных денег в этот период оказался выше довоенного прогноза на 2,2 триллиона рублей" , - сообщает издание.

Компенсация семьям погибших наемников ППК "Вагнер" составляет до пяти миллионов рублей. Несколько родственниц погибших рассказали, что деньги обычно выдают наличными. Многим советовали не ложить средства на банковские счета.

В частности, жительница Челябинска Оксана, муж которой вместе с другими "вагнеровцами" был убит в Бахмуте, рассказала изданию, что не хочет проблем с налоговой, а документов, объясняющих происхождение денег, у нее нет. "Вагнер заплатил все, что должен был. Мы уже купили квартиру" , – заявила она.

Как напоминает Bloomberg, основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин в одном из комментариев подтверждал, что родственники наемников получают выплаты "черными наличными".

"Люди из зон пошли воевать, чтобы народ РФ сидел дома возле печей и грелся. И они умерли за эти "черные наличные" , - цитирует издание Пригожина.

Учитывая ограничения, наложенные на банковские операции, использование бумажных денег становится все более распространённым для расчетов по внешней торговле. Кроме того, наличные деньги распространяются на оккупированные части Украины, где Россия навязывает собственную валюту, поскольку другие варианты оплаты остаются ограниченными.