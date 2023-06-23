Bloomberg: У Росії рекордно зріс обсяг готівки

У Росії рекордними темпами зростає обсяг готівки, що може бути пов'язано, серед іншого, з виплатами родичам убитих на війні найманців ПВК "Вагнер", повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що зростання обсягу готівки почалося з вересня 2022 року, після оголошення президентом РФ Путіним мобілізації, і тривало майже безперервно протягом 10 місяців, що за термінами збігається з боями за Бахмут, у яких брали участь найманці ПВК "Вагнер".

"Загалом обіг готівки в цей період виявився вищим за довоєнний прогноз на 2,2 трильйона рублів" , - повідомляє видання.

Компенсація сім'ям загиблих найманців ПВК "Вагнер" становить до п'яти мільйонів рублів. Кілька родичок загиблих розповіли, що гроші зазвичай видають готівкою. Багатьом радили не класти кошти на банківські рахунки.

Зокрема, жителька Челябінська Оксана, чоловік якої разом з іншими “вагнерівцями” був убитий у Бахмуті, розповіла виданню, що не хоче проблем із податковою, а документів, що пояснюють походження грошей, у неї немає. "Вагнер заплатив усе, що повинен був. Ми вже купили квартиру" , - заявила вона.

Як нагадує Bloomberg, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в одному з коментарів підтверджував, що родичі найманців отримують виплати "чорною готівкою".

"Люди із зон пішли воювати, щоб народ РФ сидів удома біля печей і грівся. І вони померли за цю "чорну готівку" , - цитує видання Пригожина.

Враховуючи обмеження, накладені на банківські операції, використання паперових грошей стає все більш поширеним для розрахунків за зовнішньою торгівлею. Крім того, готівка поширюється на окуповані частини України, де Росія нав’язує власну валюту, оскільки інші варіанти оплати залишаються обмеженими.