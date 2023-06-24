Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк Украины принял меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты

С целью урегулирования недоразумений, возникающих во время осуществления валютообменных операций (то есть обмена валют) и минимизации человеческого фактора во время определения степени изношенности иностранной валюты Национальный банк разработал комплекс средств, направленных на решение возникшей ситуации.

В частности, регулятор запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которых подтверждена с помощью соответствующего оборудования.

Также Национальный банк определил перечень признаков сильной изношенности/поврежденности купюр иностранной валюты, при наличии которых они должны приниматься на инкассо. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте регулятора﻿.

2. В «Дії» появилась новая военная облигация - «Новая Каховка»

В мобильном приложении «Дія» 21 июня была добавлена новая военная облигация – «Новая Каховка». Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации на своем канале в Телеграм.

Дата погашения – 1 мая 2024 года. Процентная ставка – 18,2% годовых.

Таким образом, в настоящее время в приложении «Дия» можно купить 6 различных военных облигаций: «Ялта», «Симферополь», «Крым», «Севастополь», «Донецк» и «Новая Каховка».

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 6 банков отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Идея Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 16 до 17,75% годовых;

на 9 месяцев – с 16,47 до 18,25% годовых;

на 12 месяцев – с 17,66 до 18,75% годовых.

Банк «Львов» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 16 до 17% годовых.

«Прокредит Банк» повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев с 16 до 17% годовых, но при этом снизил ставку по депозитам на 12 месяцев с 17 до 16% годовых.

Также «Прокредит Банк» повысил процентную ставку по депозиту в долларах США на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 1,00 до 1,25% годовых;

на 6 месяцев – с 0,50 до 1,00% годовых.

«Правекс Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 9,50 до 12,50% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 10 до 10,50% годовых;

на 12 месяцев – с 8 до 9,50% годовых.

«Укрсиббанк» повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 8 до 10% годовых;

на 6 месяцев – с 8,50 до 10,50% годовых.

«КоминБанк» повысил процентную ставку по депозиту в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,30 до 2,05% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 1,75 до 2,55% годовых;

на 12 месяцев – с 2,85 до 3,55% годовых.

4. Банки меняют тарифы по картам

Izibank с 19 июля вводит комиссию в размере 0,7% за снятие наличных в банкоматах «Таскомбанка» для сумм, превышающих 10000 грн за календарный месяц. До этой даты можно снять любую сумму наличных без ограничений. В кассах «Таскомбанка» теперь так же можно будет снять 10 000 грн без комиссии, свыше этой суммы комиссия составит 0,7%.

Комиссия на снятие средств в банкоматах и кассах других банков с карт Izibank остается неизменной – 1% от суммы.

NEOBANK с 25 июля меняет тарифы по картам NEOCARD и LITECARD, а именно: переводы по IBAN-реквизитам будут проводиться без комиссии без ограничения по сумме платежа. В настоящий момент действует следующий тариф: до 10 000 грн в месяц(включительно) – без комиссии, свыше – 0,5%, минимум 1 грн.

Piraeus Bank с 24 июля вносит следующие изменения в тарифы:

- услуга оформления и переоформления пластиковой карты будет стоить 100 грн;

- комиссия за перевод по Украине по IBAN-реквизитам составит 0,5% от суммы (было – 15 грн через мобильное приложение Winbank, 100 грн – через отделение банка);

- снятие наличных в банкоматах и кассах банка станет бесплатным (было – 0,75%), но зато в банкоматах других банков комиссия вырастет с 0,75% до 1%; - комиссия за снятие наличных за пределами Украины вырастет с 2%, минимум 75 грн, до 3%.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке﻿.

5. Sportbank запустил «Кредит наличными»

23 июня Sportbank запустил в своем мобильном приложении новый продукт «Кредит наличными». Это классический кеш-кредит с более прозрачными и доступными условиями для клиентов. Найти его можно в приложении на закладке «Кредит». Кредит предоставляется в размере до 100 000 гривен, на срок до 2-х лет. С детальным описанием условий можно ознакомиться по ссылке﻿.