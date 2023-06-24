Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк України вжив заходів щодо врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти

З метою врегулювання непорозумінь, що виникають під час здійснення валютообмінних операцій (тобто обміну валют) та мінімізації людського фактора під час визначення ступеня зношеності іноземної валюти, Національний банк розробив комплекс коштів, спрямованих на вирішення ситуації.

Зокрема, регулятор заборонив банкам та небанківським фінансовим установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном та елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків та справжність яких підтверджена за допомогою відповідного обладнання.

Також Національний банк визначив перелік ознак сильної зношеності/ушкодженості купюр іноземної валюти, за наявності яких вони мають прийматись на інкасо. Ознайомитися з ним можна на офіційному сайті регулятора.

2. У «Дії» з'явилася нова військова облігація – «Нова Каховка»

У мобільному додатку «Дія» 21 червня було додано нову військову облігацію – «Нову Каховку». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації на своєму каналі у Телеграм.

Дата погашення – 1 травня 2024 року. Процентна ставка – 18,2% річних.

Таким чином, тепер у додатку «Дія» можна придбати 6 різних військових облігацій: «Ялта», «Сімферополь», «Крим», «Севастополь», «Донецьк» та «Нова Каховка».

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 6 банків відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Ідея Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 16 до 17,75% річних;

на 9 місяців – з 16,47% до 18,25% річних;

на 12 місяців - з 17,66 до 18,75% річних.

Банк «Львів» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 16% річних;

на 6 та 9 місяців – з 16 до 17% річних.

«Прокредит Банк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців з 16 до 17% річних, але при цьому знизив ставку за депозитами на 12 місяців з 17 до 16% річних.

Також «Прокредит Банк» підвищив відсоткову ставку за депозитом у доларах США на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 1,00 до 1,25% річних;

на 6 місяців – із 0,50 до 1,00% річних.

«Правекс Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 9,50 до 12,50% річних;

на 6 та 9 місяців – з 10 до 10,50% річних;

на 12 місяців – із 8 до 9,50% річних.

«Укрсиббанк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 8 до 10% річних;

на 6 місяців – із 8,50 до 10,50% річних.

«КомінБанк» підвищив відсоткову ставку за депозитом у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,30 до 2,05% річних;

на 6 та 9 місяців – з 1,75 до 2,55% річних;

на 12 місяців - з 2,85 до 3,55% річних.

4. Банки змінюють тарифи за картками

Izibank з 19 липня запроваджує комісію у розмірі 0,7% за зняття готівки у банкоматах «Таскомбанку» для сум, що перевищують 10000 грн за календарний місяць. До цієї дати можна зняти будь-яку суму готівки без обмежень. У касах «Таскомбанку» тепер також можна буде зняти 10 000 грн без комісії, понад цю суму комісія складе 0,7%.

Комісія на зняття коштів у банкоматах та касах інших банків із карток Izibank залишається незмінною – 1% від суми.

NEOBANK з 25 липня змінює тарифи за картами NEOCARD та LITECARD, а саме: перекази по IBAN-реквізитах будуть проводитись без комісії без обмеження за сумою платежу. На даний момент діє наступний тариф: до 10 000 грн на місяць (включно) – без комісії, понад – 0,5%, мінімум 1 грн.

Piraeus Bank з 24 липня вносить такі зміни до тарифів:

- послуга оформлення та переоформлення пластикової картки коштуватиме 100 грн;

- комісія за переказ по Україні за IBAN-реквізитами становитиме 0,5% від суми (було – 15 грн через мобільний додаток Winbank, 100 грн – через відділення банку);

- зняття готівки у банкоматах та касах банку стане безкоштовним (було – 0,75%), зате у банкоматах інших банків комісія зросте з 0,75% до 1%; - комісія за зняття готівки за межами України зросте з 2%, щонайменше 75 грн, до 3%.

З повним переліком змін можна ознайомитись за посиланням.

5. Sportbank запустив «Кредит готівкою»

23 червня Sportbank запустив у своєму мобільному додатку новий продукт «Кредит готівкою». Це класичний кеш-кредит з більш прозорими та доступними умовами для клієнтів. Знайти його можна у програмі на закладці «Кредит». Кредит надається у розмірі до 100 000 гривень, терміном до 2-х років. З детальним описом умов можна ознайомитись за посиланням.