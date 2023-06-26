Когда доллар начнет расти в цене

Вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, несомненно интересует многих украинцев. И тех, кто все свои сбережения держит в иностранной валюте и теперь ждет, когда цена доллара пойдет вверх, и они смогут получить больше гривен, чем потратили. И тех, кто, наоборот, поверил в стабильность гривны и отнес заработанное на трехмесячные депозиты в украинские банки. Такие вкладчики верят, что к моменту, когда депозиты надо будет забирать, курс доллара останется на текущем уровне, а значит, они получат доходность на уровне 15-20% годовых в валюте (т.е. 3,75-5% «грязными» за три месяца).

А что же происходит на наличном валютном рынке? Можно констатировать, что рынок впал в летний «летаргический сон». Колебания ценников на продажу американца в столице в течение недели не превышают 10-12 копеек. Так за период с 19 по 26 июня курс продажи доллара в Киеве менялся от 37,15 до 37,27 гривен. Естественно, такую цену просят за т.н. «белый» доллар. Тем же, кто хочет положить в «матрас» купюры нового образца, придется доплатить от 10 до 15 гривен за каждую «сотку» синего цвета.

В ситуацию попытался вмешаться Национальный банк. В прошлый вторник, а именно 20 июня на своем официальном сайте он опубликовал заявление﻿, в котором запретил и банкам, и небанковским финансовым учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая «по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием специального оборудования». Также НБУ четко обозначил критерии существенной изношенности/поврежденности купюр, при наличии которых они должны быть приняты на инкассо. А нарушителям пригрозил существенными штрафами.

Впрочем, очередное «вербальное» вмешательство регулятора пока никак не отразилось на ситуации. Разве что некоторые обменники в своих Телеграм-каналах вместо двух курсов доллара начали печатать один – за более дешевый «белый» доллар. В финансовых кругах все больше разговоров о том, что начинать наводить порядок надо не с обменников (которые традиционно объявляют виноватыми), а с самих банков, прежде всего, - с «госбанков», на долю которых и приходится львиная доля «белого» наличного валютообмена. Впрочем, по информации портала «Курс Украины», вот-вот будет решен вопрос с утилизацией (вывозом за границу) неликвидных купюр (с этим, якобы, возникли проблемы в апреле-июне, из-за чего, собственно, и начался весь «сыр-бор»). Так что есть надежда, что скоро данная тема станет достоянием прошлого.

Относительно стабильной (без признаков улучшения) остается ситуация на межбанковском валютном рынке, где большую часть операций по продаже валюты осуществляет Национальный банк, проводящий ежедневные интервенции. За период с 19 по 23 июня НБУ продал 435,82 млн долларов, в то время, как купил всего 8,29 млн. Что интересно: почти на 50 млн долларов за неделю выросло предложение валюты от банков. По мнению аналитиков портала «Курс Украины», банки, дешево скупающие наличную валюту через кассы своих отделений, начали конвертировать ее в безналичную форму, а затем – выставлять на продажу на межбанке.

Однако вернемся к главному вопросу:

Что дальше будет с долларом? Когда доллар начнет расти в цене?

Чуть больше недели прошло с последнего заседания правления НБУ по вопросу монетарной политики, а на рынке уже начали гулять слухи, связанные со следующим подобным заседанием, намеченным на 27 июля. Отлично помня, что именно 21 июля 2022 года Национальный банк резко повысил официальный курс доллара, финансисты сделали предположение, что на Институтской могут повторить данный маневр и сделать незначительное изменение курса (с целью заинтересовать экспортеров и еще больше сблизить официальный и рыночный курс) уже в следующем месяце. Если это действительно произойдет, то рыночный курс может отреагировать незначительным ростом, но вряд ли сильно оторвется от безналичного. Действительно, в июле, когда ожидается минимальный спрос на валюту за весь 2023 год, будет лучший момент для подобного решения. Поднимать курс осенью, когда спрос активизируется, - значит, спровоцировать более существенный рост и тем самым нивелировать полученный результат.

Впрочем, до 27 июля остался ровно месяц, и в течение этого месяца рисков для стабильности доллара практически не будет. А значит, почти месяц доллар продолжит колебания в обозначенном ранее диапазоне: нижняя граница - 37,00-37,05 гривен, а верхняя – 37,45-37,50 гривен.