Коли долар почне зростати у ціні

Питання, винесене в заголовок цієї статті, безперечно, цікавить багатьох українців. І на тих, хто всі свої заощадження тримає в іноземній валюті і тепер чекає, коли ціна долара піде вгору, і вони зможуть отримати більше гривень, ніж витратили. І тих, хто навпаки повірив у стабільність гривні та відніс зароблене на тримісячні депозити в українські банки. Такі вкладники вірять, що на момент, коли депозити треба буде забирати, курс долара залишиться на поточному рівні, а отже, вони отримають прибутковість на рівні 15-20% річних у валюті (тобто 3,75-5% «брудними») за три місяці.

А що відбувається на готівковому валютному ринку? Можна констатувати, що ринок впав у літній "летаргічний сон". Коливання цінників на продаж американця у столиці протягом тижня не перевищують 10-12 копійок. Так, за період з 19 по 26 червня курс продажу долара в Києві змінювався від 37,15 до 37,27 гривень. Звичайно, таку ціну просять за т.зв. "білий" долар. Тим же, хто хоче покласти в "матрац" купюри нового зразка, доведеться доплатити від 10 до 15 гривень за кожну сотку синього кольору.

У ситуацію спробував втрутитись Національний банк. Минулого вівторка, а саме 20 червня на своєму офіційному сайті він опублікував заяву, в якій заборонив і банкам, і небанківським фінансовим установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка «за дизайном та елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків та справжність якої підтверджено з використанням спеціального обладнання». Також НБУ чітко окреслив критерії суттєвої зношеності/ушкодженості купюр, за наявності яких вони мають бути прийняті на інкасо. А порушникам пригрозив суттєвими штрафами.

Втім, чергове «вербальне» втручання регулятора поки що ніяк не позначилося на ситуації. Хіба деякі обмінники у своїх Телеграм-каналах замість двох курсів долара почали друкувати один – за дешевший «білий» долар. У фінансових колах все більше розмов про те, що починати наводити лад треба не з обмінників (які традиційно оголошують винними), а з самих банків, насамперед - з «держбанків», на частку яких і доводиться левова частка «білого» готівкового валютообміну . Втім, за інформацією порталу «Курс України», ось-ось буде вирішено питання з утилізацією (вивезенням за кордон) неліквідних купюр (з цим, нібито, виникли проблеми у квітні-червні, через що, власне, і почався весь безлад»). Тож є надія, що незабаром ця тема стане надбанням минулого.

Відносно стабільною (без ознак покращення) залишається ситуація на міжбанківському валютному ринку, де більшу частину операцій із продажу валюти здійснює Національний банк, який проводить щоденні інтервенції. За період з 19 по 23 червня НБУ продав 435,82 млн доларів, тоді як купив всього 8,29 млн. Що цікаво: майже на 50 млн доларів за тиждень зросла пропозиція валюти від банків. На думку аналітиків порталу «Курс України», банки, які дешево скуповують готівкову валюту через каси своїх відділень, почали конвертувати її в безготівкову форму, а потім виставляти на продаж на міжбанку.

Однак повернемося до головного питання:

Що далі буде із доларом? Коли долар почне зростати у ціні?

Трохи більше тижня пройшло з останнього засідання правління НБУ щодо монетарної політики, а на ринку вже почали гуляти чутки, пов'язані з наступним подібним засіданням, наміченим на 27 липня. Чудово пам'ятаючи, що саме 21 липня 2022 року Національний банк різко підвищив офіційний курс долара, фінансисти зробили припущення, що на Інститутській можуть повторити даний маневр і зробити незначну зміну курсу (з метою зацікавити експортерів і ще більше зблизити офіційний та ринковий курс). Якщо це справді станеться, то ринковий курс може відреагувати незначним зростанням, але навряд чи відірветься від безготівкового. Справді, у липні, коли очікується мінімальний попит на валюту за весь 2023 рік, буде найкращий момент для такого рішення. Піднімати курс восени, коли попит активізується, - значить, спровокувати суттєвіше зростання і тим самим нівелювати отриманий результат.

Втім, до 27 липня залишився рівно місяць і протягом цього місяця ризиків для стабільності долара практично не буде. А отже, майже місяць долар продовжить коливання у визначеному раніше діапазоні: нижня межа – 37,00-37,05 гривень, а верхня – 37,45-37,50 гривень.