5 лет малой приватизации на Prozorro: бюджеты привлекли почти 14 миллиардов

За пять лет после внедрения реформы малой приватизации бюджеты разных уровней через государственную систему онлайн-продаж "Прозорро.Продажи" привлекли почти 14 миллиардов гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

В частности, через онлайн-аукционы государственного и коммунального имущества от продажи объектов Фонд госимущества привлекли 9,8 млрд грн, еще 3,8 млрд грн – по итогам приватизационных торгов, объявленных общинами.

За время реформы состоялось почти 5 тысяч успешных приватизационных аукционов, из которых 1,7 тыс. торгов – продажи ФГИУ и его региональных отделений, а 3,2 тысячи – завершены торги органов местного самоуправления.

В торгах за право приобрести государственное или коммунальное приняли участие более 9 тыс. участников – представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

В результате войны приватизация госимущества была приостановлена на 6 месяцев – до августа 2022 года.

На шестом месяце войны Рада возобновила продажу государственного имущества по новым правилам, среди которых возможность скорее проводить торги после их объявления и передача объекта в частные руки только после уплаты полной стоимости за имущество.

"В сентябре прошлого года нам удалось возобновить малую приватизацию, благодаря чему украинский бюджет уже получил более 2,4 млрд грн" , – рассказал глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

За время войны в государственный и местные бюджеты приватизационные онлайн-аукционы привлекли 2,8 млрд грн при стартовой стоимости объектов в один миллиард.

В пятерку самых дорогих объектов, приватизированных за 5 лет реформы, вошли: