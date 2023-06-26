5 років малої приватизації на Prozorro: бюджети залучили майже 14 мільярдів

За п’ять років з впровадження реформи малої приватизації бюджети різних рівнів через державну систему онлайн продажів "Прозорро.Продажі" залучили майже 14 мільярдів гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зокрема, через онлайн-аукціони державного та комунального майна від продажу обʼєктів Фондом держмайна залучили 9,8 млрд грн, ще 3,8 млрд грн – за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.

За час реформи відбулося майже 5 тисяч успішних приватизаційних аукціонів, з яких 1,7 тис торгів – продажі ФДМУ та його регіональних відділень, а 3,2 тисячі – завершені торги органів місцевого самоврядування.

У торгах за право придбати державне або комунальне взяли участь понад 9 тис учасників – представників малого, середнього та великого бізнесу.

Через велику війну приватизація держмайна була призупинена на 6 місяців – до серпня 2022 року.

На шостому місяці війни Рада відновила продаж державного майна за новими правилами, серед яких – можливість швидше проводити торги після їхнього оголошення та передача обʼєкта у приватні руки лише після сплати повної вартості за майно.

"У вересні минулого року нам вдалось відновити малу приватизацію, завдяки чому українській бюджет вже отримав понад 2,4 млрд грн" , – розповів голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Загалом, за час війни до державного та місцевих бюджетів приватизаційні онлайн-аукціони залучили 2,8 млрд грн при стартовій вартості обʼєктів у один мільярд.

До пʼятірки найдорожчих обʼєктів, приватизованих за 5 років реформи, увійшли: