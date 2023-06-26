5 років малої приватизації на Prozorro: бюджети залучили майже 14 мільярдів
За п’ять років з впровадження реформи малої приватизації бюджети різних рівнів через державну систему онлайн продажів "Прозорро.Продажі" залучили майже 14 мільярдів гривень, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Зокрема, через онлайн-аукціони державного та комунального майна від продажу обʼєктів Фондом держмайна залучили 9,8 млрд грн, ще 3,8 млрд грн – за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.
За час реформи відбулося майже 5 тисяч успішних приватизаційних аукціонів, з яких 1,7 тис торгів – продажі ФДМУ та його регіональних відділень, а 3,2 тисячі – завершені торги органів місцевого самоврядування.
У торгах за право придбати державне або комунальне взяли участь понад 9 тис учасників – представників малого, середнього та великого бізнесу.
Через велику війну приватизація держмайна була призупинена на 6 місяців – до серпня 2022 року.
На шостому місяці війни Рада відновила продаж державного майна за новими правилами, серед яких – можливість швидше проводити торги після їхнього оголошення та передача обʼєкта у приватні руки лише після сплати повної вартості за майно.
"У вересні минулого року нам вдалось відновити малу приватизацію, завдяки чому українській бюджет вже отримав понад 2,4 млрд грн", – розповів голова Фонду державного майна Рустем Умєров.
Загалом, за час війни до державного та місцевих бюджетів приватизаційні онлайн-аукціони залучили 2,8 млрд грн при стартовій вартості обʼєктів у один мільярд.
До пʼятірки найдорожчих обʼєктів, приватизованих за 5 років реформи, увійшли:
- Готель "Дніпро" – 1,1 млрд грн;
- Калуська ТЕЦ – понад 800 млн грн;
- Львівська виправна колонія – 377,5 млн грн;
- Готель "Ермітаж" – 311 млн грн;
- "Одесавинпром" – майже 235 млн грн.