ВСУ продвинулись на полтора километра на Мелитопольском направлении — спикер

В результате системного давления Вооруженные силы Украины преуспевают и продвинулись на полтора километра вглубь оккупированных противником территорий на Мелитопольском направлении. Пока они там закрепляются на добытых рубежах, проводят аэроразведку местности и разминирование, сообщает Армия Информ.

Об этом спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Он также отметил, что новость об освобождении Ровнополя была задержана по определенным тактическим соображениям. В результате слаженных действий и четкого выполнения плана ударные подразделения Сил обороны Таврического направления взяли под контроль этот населенный пункт Великоновоселковской общины, расположенный на границе Донецкой и Запорожской областей, именно там, где мы проводим контрнаступательные действия на Бердянском направлении.

"Здесь не было ни одного гражданского, поскольку, по большому счету, населенный пункт разрушен почти дотла. Большая проблема в том, что со всех сторон он был окружен минными полями очень сложного характера. Наши инженерные войска пробили коридоры и, собственно, таким образом мы сумели деоккупировать село, сейчас там проводятся стабилизационные мероприятия. Да и у саперов тоже очень много работы" , - отметил Шершень.

По словам офицера, продвигаясь вперед, военнослужащие на Таврическом направлении продолжают уверенно уничтожать врага и выравнивают фронт. В то же время за прошедшие сутки захватчики 18 раз атаковали наши позиции и совершили 450 артиллерийских обстрелов. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар, совершил артиллерийские обстрелы окрестных населенных пунктов.

"Практически все штурмы российских оккупационных войск на Таврическом направлении за прошлые сутки были сосредоточены в районе Марьинки. Здесь враг совершил 14 штурмов, успеха не имел. Также нанес авиационный удар в районе Красногоровки, из артиллерии обстрелял близлежащие населенные пункты Гострое", — сообщил спикер.

Также он рассказал о ситуации в Запорожском направлении. Здесь оккупанты сосредоточили свои усилия на недопущении продвижения наших войск, безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Новодарьевки. В то же время наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 954 огневых задач. Потери врага составляют 146 погибших, ранеными — 229, также четверо пленных. Уничтожены 15 единиц вооружения и военной техники.