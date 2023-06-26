ЗСУ просунулися на півтора кілометра на Мелітопольському напрямку — речник

У результаті системного тиску Збройні сили України мають успіх і просунулися на півтора кілометра в глиб окупованих противником територій на Мелітопольському напрямку. Наразі вони там закріплюються на здобутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості та розмінування, повідомляє Армія Інформ.

Про це речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що новина про звільнення Рівнополя була затримана з певних тактичних міркувань. Загалом, у результаті злагоджених дій та чіткого виконання плану ударні підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку взяли під контроль цей населений пункт Великоновосілківської громади, який розташований на межі Донецької та Запорізької областей, саме там, де ми проводимо контрнаступальні дії на Бердянському напрямку.

"Тут не було жодного цивільного, оскільки, за великим рахунком, населений пункт зруйновано майже вщент. Велика проблема в тому, що з усіх боків він був оточений мінними полями дуже складного характеру. Наші інженерні війська пробили коридори і, власне, в такий спосіб ми зуміли деокупувати село, зараз там проводяться стабілізаційні заходи. Та й у саперів теж дуже багато роботи", — зазначив Шершень.

За словами офіцера, просуваючись уперед, військовослужбовці на Таврійському напрямку продовжують упевнено нищити ворога й вирівнюють фронт. Водночас протягом минулої доби загарбники 18 разів атакували наші позиції та здійснили 450 артилерійських обстрілів. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару, здійснив артилерійські обстріли навколишніх населених пунктів.

"Практично всі штурми російських окупаційних військ на Таврійському напрямку минулої доби були зосереджені в районі Мар’їнки. Тут ворог здійснив 14 штурмів, успіху не мав. Також завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, з артилерії обстріляв довколишні населені пункти Гостре і Георгіївка" — повідомив речник.

Також він розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку. Тут окупанти зосередили свої зусилля на недопущенні просування наших військ, безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Новодар’ївки. Водночас наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 954 вогневих завдання. Втрати ворога становлять 146 загиблих, пораненими — 229, також є четверо полонених. Знищено 15 одиниць озброєння та військової техніки.