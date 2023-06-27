Оккупанты заявили, что в Крыму повредили железнодорожную дорогу
Ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе Крыма взорвали железнодорожные пути, сообщает Украинская правда.
"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", - сообщил Аксёнов.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что неизвестные взорвали железнодорожные пути в Крыму.
По данным telegram-канала Baza, в результате подрыва на перегоне "Петрово - Владиславовка" с путей сошел первый вагон грузового поезда.