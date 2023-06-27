Окупанти заявили, що в Криму пошкодили залізничну дорогу
Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в Кіровському районі Криму підірвали залізничні колії, повідомляє Українська правда.
"У Кіровському районі пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", - повідомив Аксьонов.
Російські телеграм-канали повідомляють, що невідомі підірвали залізничні колії в Криму.
За даними telegram-каналу Baza, унаслідок підриву на перегоні "Петрове - Владиславівка" з колій зійшов перший вагон вантажного поїзда.