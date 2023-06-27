"Вагнер" начал передавать тяжелое вооружение Минобороны РФ – росСМИ

Российские СМИ сообщают, что ЧВК "Вагнер" начало подготовку к передаче тяжелой военной техники в подразделения вооруженных сил Минобороны РФ. Об этом, со ссылкой на "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

В Минобороны России сообщили, что идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил России.

До 1 июля российские вооруженные формирования должны подписать контракт с Минобороны РФ. Такой контракт должны подписать все российские добровольческие отряды с целью повышения эффективности их применения на войне в Украине.

Таким образом, они будут подчинены Минобороны РФ. Его уже подписали кадыровцы. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с регулярной армией.