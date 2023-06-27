"Вагнер" почав передавати важке озброєння Міноборони РФ – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що ПВК "Вагнер" почало підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділи збройних сил Міноборони РФ. ﻿﻿Про це, з посиланням на "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

В Міноборони Росії повідомили, що триває підготовка до передання важкої військової техніки ПВК "Вагнер" у діючі підрозділи Збройних сил Росії.

До 1 липня російські збройні формування мають підписати контракт з Міноборони РФ. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні. Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони РФ.

Його уже підписали кадировці. Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відмовився підписувати контракт з регулярною армією.