Оккупанты нанесли удар по Орехову, есть жертвы — Запорожская ОВА
Российская армия нанесла удар по прифронтовому Орехову. Есть раненые и погибшие, сообщает Укринформ.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"В результате артиллерийских обстрелов ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет. Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки - 45, 56 и 87 лет. К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховчанин", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела по 15 населенным пунктам: трижды избивал по Ольговскому и Волшебному с РСЗО, 40 ударов с артиллерии - по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Ольговскому, Новодаровке, Малиновке, Малиновке, Полтавке, Павловцы и Новояковловцы.