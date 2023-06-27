Окупанти завдали удару по Оріхову, є жертви — Запорізька ОВА

Російська армія завдала удару по прифронтовому Оріхову. Є поранені та загиблі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років. Серйозні травми отримали три жительки Преображенки - 45, 56 та 87 років. На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії - по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.