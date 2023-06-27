ВСУ продвигаются под Бахмутом, но в сам город не заходили — Минобороны
На Бахмутском направлении четвертый день продолжаются наступательные действия Вооруженных сил Украины. Военные продвигаются по флангам, но в сам город пока не заходили.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Наши защитники ежедневно имеют продвижение по флангам. Постепенное, но уверенное. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день - не заходили", - сообщила она.
Маляр объясняет, что освобождение этого направления "имеет свою особенность, которая усложняет процесс".
"Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго держать ее.
Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", — сообщила заместитель министра обороны.
По ее словам, во время планирования наступательных действий на востоке ВСУ учитывали разногласия между "вагнеровцами" и российскими властями.