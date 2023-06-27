ЗСУ просуваються під Бахмутом, але в саме місто не заходили — Міноборони

На Бахмутському напрямку четвертий день тривають наступальні дії Збройних сил України. Військові просуваються по флангах, але в саме місто поки не заходили.

Про це заявила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили" , — повідомила вона.

Маляр пояснює, що звільнення цього напрямку "має свою особливість, яка ускладнює процес".



"Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати.

Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння" , — повідомила заступниця міністра оборони.

За її словами, під час планування наступальних дій на сході ЗСУ враховували розбіжності між "вагнерівцями" та російською владою.