Ракетный удар по Краматорску: количество жертв снова возросло
По обновленным данным, в результате ракетного удара российских войск по центру Краматорска погибли четыре человека, среди них 17-летняя девушка.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве.
"В результате попадания возник пожар. Под завалами могут находиться люди - окончательное количество жертв еще устанавливается", - сообщили в Офисе генпрокурора.
В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери, говорится в сообщении.
Прокуратура Донбасса начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1, 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, вечером 27 июня российские войска обстреляли Краматорск — ракета попала в общепит в центре города. Сначала сообщалось о двух погибших, впоследствии количество погибших и раненых возросло.