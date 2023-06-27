Ракетный удар по Краматорску: количество жертв снова возросло

По обновленным данным, в результате ракетного удара российских войск по центру Краматорска погибли четыре человека, среди них 17-летняя девушка.

Об этом говорится﻿ в сообщении Офиса генерального прокурора.

Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве.

"В результате попадания возник пожар. Под завалами могут находиться люди - окончательное количество жертв еще устанавливается" , - сообщили в Офисе генпрокурора.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери, говорится в сообщении.



Прокуратура Донбасса начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1, 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, вечером 27 июня российские войска обстреляли Краматорск — ракета попала в общепит в центре города. Сначала сообщалось﻿ о двух погибших, впоследствии количество погибших и раненых возросло.