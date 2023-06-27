Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв знову зросла
За оновленими даними, внаслідок ракетного удару російських військ по центру Краматорська загинуло четверо людей, серед них 17-річна дівчина.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.
Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається медична допомога, додали у відомстві.
"Внаслідок влучання виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди - остаточна кількість жертв ще встановлюється", — повідомили в Офісі генпрокурора.
В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері, йдеться в повідомленні.
Прокуратура Донеччини розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, ввечері 27 червня російські війська обстріляли Краматорськ — ракета поцілила у заклад харчування в центрі міста. Спершу повідомлялося про двох загиблих, згодом кількість загиблих та поранених зросла.