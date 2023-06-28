Одесского военкома Борисова уволили – Гуменюк

Военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области", — сказала она.

Она добавила, что сейчас обязанности руководителя ТЦК выполняет заместитель Борисова, пока не назначат нового начальника. Процедура его поиска уже началась.