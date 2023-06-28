Одеського військкома Борисова звільнили — Гуменюк
Військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Українська правда.
Про це заявила начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.
"Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області", — сказала вона.
Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.