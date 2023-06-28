Одеського військкома Борисова звільнили — Гуменюк

Військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Українська правда.

Про це заявила начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області" , — сказала вона.

Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.