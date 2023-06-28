Более 15% россиян не против ядерного удара по Украине — опрос

Более 15% россиян не против ядерного удара по Украине — опрос
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин (16%) считает приемлемым применение ядерного оружия во время военной операции в Украине, сообщает Деловая столица.

Опрос проводила компания Russian Field совместно с российским телеканалом RTVI.

По результатам опроса мужчины (20%) и люди в возрасте 30-44 лет (18%) чаще других считают ядерный удар приемлемым. Также пожилые респонденты реже выражают несогласие с этой идеей.

Исследование также показало, что опрошенные с высоким и низким уровнем дохода чаще всего считают применение ядерного оружия приемлемым (19% и 21% соответственно). Среди опрошенных с высшим образованием только 13% поддерживают такие меры, в то время как опрошенные с научной степенью выявили высокий уровень поддержки (27%).

"Большинство опрошенных (74%) считают применение ядерного оружия недопустимым. 5% считают его приемлемым только в случае угрозы поражения военной операции", — пишет RTVI.

Опрошенные, которые опасаются за свою личную безопасность из-за военной операции (12%), и полагающиеся на интернет-СМИ как основной источник информации (11%), реже считают приемлемым использование ядерного оружия.

На зображенні може бути: текст «на ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на украине? RTVI 1,0% 4,1%_ 5,2% 5,3% недопустимо допустимо любом случае /без уточнений) затрудняюсь ответить 10,5% допустимо, но только при угрозе поражения военной операции другое (запишите) отказ от ответа 73, 9% источник:rf источник: Russian Field»
Инфографика: RTVI

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