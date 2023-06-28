Понад 15% росіян не проти ядерного удару по Україні — опитування

Понад 15% росіян не проти ядерного удару по Україні — опитування
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Згідно з опитуванням, майже кожен п'ятий росіянин (16%) вважає за прийнятне застосування ядерної зброї під час військової операції в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Опитування проводила компанія Russian Field спільно із російським телеканалом RTVI.

За результатами опитування, чоловіки (20%) та люди віком 30-44 років (18%) частіше за інших вважають ядерний удар прийнятним. Також літні респонденти рідше висловлюють незгоду з цією ідеєю.

Дослідження також показало, що опитані з високим та низьким рівнем доходу найчастіше вважають застосування ядерної зброї прийнятним (19% та 21% відповідно). Серед опитаних із вищою освітою лише 13% підтримують такі заходи, тоді як опитані з науковим ступенем виявили найвищий рівень підтримки (27%).

"Більшість опитаних (74%) вважають застосування ядерної зброї неприпустимим. 5% вважають її прийнятною лише у разі загрози поразки", — пише RTVI.

Опитані, які побоюються за свою особисту безпеку через військову операцію (12%), і ті, хто покладається на інтернет-ЗМІ як основне джерело інформації (11%), рідше вважають прийнятним використання ядерної зброї.

На зображенні може бути: текст «на ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на украине? RTVI 1,0% 4,1%_ 5,2% 5,3% недопустимо допустимо любом случае /без уточнений) затрудняюсь ответить 10,5% допустимо, но только при угрозе поражения военной операции другое (запишите) отказ от ответа 73, 9% источник:rf источник: Russian Field»
Инфографика: RTVI

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