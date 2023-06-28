Экс-руководитель Николаевской прокуратуры получил пожизненное за госизмену
Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за государственную измену, сообщает Корреспондент.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
"В суде прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины. Он предоставлял представителям РФ имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера относительно текущей ситуации в г. Николаеве и Николаевской области", - говорится в сообщении.
Прокуроры просили максимально возможное наказание - пожизненное заключение, и суд удовлетворил ходатайство. Приговор предателю - пожизненное лишение свободы с конфискацией надлежащего имущества.
В Офисе генпрокурора не называют фамилии осужденного, но СМИ сообщают, что речь идет о Геннадии Германе, который в обмен на информацию надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.