Екскерівник Миколаївської прокуратури отримав довічне ув'язнення за держзраду

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, повідомляє Корреспондент.

"У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам РФ наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Прокурори просили максимально можливе покарання - довічне ув’язнення, і суд задовольнив клопотання. Вирок зраднику - довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

В Офісі генпрокурора не називають прізвища засудженого, але ЗМІ повідомляють, що йдеться про Геннадія Германа, який в обмін на інформацію сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.