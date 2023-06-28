На оккупированной Херсонщине нашли 60 тел погибших из-за подрыва ГЭС — Генштаб

На захваченных территориях Херсонской области российские захватчики привлекли работников коммунальных служб для разбора завалов и сбора погибших в результате наводнения, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС" , - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики привлекли работников коммунальных служб для разбора завалов и сбора погибших в результате наводнения. В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого было найдено более 60 тел.

Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установлении каких-либо отметок на месте захоронения, добавили в Генштабе.