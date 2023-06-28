На окупованій Херсонщині знайшли 60 тіл загиблих внаслідок підриву ГЕС — Генштаб

На захоплених територіях Херсонської області російські загарбники залучили працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, загарбники залучили працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього було знайдено понад 60 тіл.

Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання, додали в Генштабі.