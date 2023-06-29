Закрытое укрытие в Киеве: охраннику изменили меру пресечения

Киевский апелляционный суд сегодня, 29 июня, изменил меру пресечения по содержанию под стражей на ночной домашний арест охраннику поликлиники Вадиму Мошкину, возле закрытого укрытия которой 1 июня от обломков погибли три человека, сообщает Суспільне.

Апелляционную жалобу на решение содержания под стражей подал защитник охранника Вадима Мошкина Сергей Моргун. По его словам подозрение необоснованно, поскольку якобы официально охранник не должен открывать хранилище.

"Есть приказ, что Мошкин обязан открывать хранилище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он сначала не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу" , - объяснил адвокат.

Также он добавил, что риски необоснованны. В частности, по его мнению, у подозреваемого нет возможности влиять на свидетелей. Кроме того, якобы Мошкин не планирует скрываться от следствия.

Сам Вадим Мошкин свою вину признал.