Закрите укриття в Києві: охоронцю змінили запобіжний захід

Київський апеляційний суд сьогодні, 29 червня, змінив запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну, біля зачиненого укриття якої 1-го червня від уламків загинули троє людей, повідомляє Суспільне.

Апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою подав захисник охоронця Вадима Мошкіна Сергій Моргун. За його словами підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище.

"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу" , — пояснив адвокат.

Також він додав, що ризики є необґрунтованими. Зокрема, на його думку, в підозрюваного немає можливості впливати на свідків. Крім того, нібито Мошкін не планує переховуватися від слідства.

Сам Вадим Мошкін свою провину визнав.