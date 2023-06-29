Закрите укриття в Києві: охоронцю змінили запобіжний захід
Київський апеляційний суд сьогодні, 29 червня, змінив запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну, біля зачиненого укриття якої 1-го червня від уламків загинули троє людей, повідомляє Суспільне.
Апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою подав захисник охоронця Вадима Мошкіна Сергій Моргун. За його словами підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище.
"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу", — пояснив адвокат.
Також він додав, що ризики є необґрунтованими. Зокрема, на його думку, в підозрюваного немає можливості впливати на свідків. Крім того, нібито Мошкін не планує переховуватися від слідства.
Сам Вадим Мошкін свою провину визнав.
"Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім", — сказав він.