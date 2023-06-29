НБУ принял стратегию возвращение к плавающему обменному курсу

Во исполнение обязательств перед МВФ, правление Национального банка утвердило Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Подготовка Стратегии является одним из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года. Таким образом, утверждение Стратегии, предварительно согласованной с экспертами МВФ, означает выполнение Украиной очередного структурного маяка" , - отметили в Нацбанке.

Стратегия состоит из трех основных направлений. Это:

смягчение валютных ограничений,

переход к большей гибкости курса,

возвращение к принципам инфляционного таргетирования.

Каждое направление содержит общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и надлежащих предпосылок реализации Стратегии.

Подчеркивается, что шаги по реализации Стратегии будут привязываться не к конкретным датам, а к наличию необходимых предпосылок.

"Например, сформированные надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для следующих шагов еще формируются" , - пояснили в НБУ.

Кроме того, при реализации соответствующей Стратегии Национальный банк будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений, которые планируется реализовать по одному направлению, на изменения по другим направлениям, а также на другие аспекты макроэкономической политики (в частности, на фискальную позицию и долговую устойчивость).

"Благодаря такому подходу возвращение в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления" , - пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей Национального банка на протяжении всех этапов реализации Стратегии