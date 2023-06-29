НБУ ухвалив стратегію поверненення до плаваючого обмінного курсу

На виконання зобов'язань перед МВФ, правління Національного банку затвердило Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Підготовка Стратегії є одним зі структурних маяків у межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року. Отже, затвердження Стратегії, попередньо погодженої з експертами МВФ, означає виконання Україною чергового структурного маяка" , - зазначили в Нацбанку.

Стратегія складається з трьох основних напрямів. Це:

пом'якшення валютних обмежень,

перехід до більшої гнучкості курсу,

повернення до принципів інфляційного таргетування.

Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації Стратегії.

Підкреслюється, що кроки з реалізації Стратегії прив'язуватимуться не до конкретних дат, а до наявності необхідних передумов.

"Наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються" , - пояснили в НБУ.

Крім того, під час реалізації відповідної Стратегії Національний банк враховуватиме результати ретельного аналізу ефективності попередніх кроків та потенційного впливу змін, які планується реалізувати за одним напрямом, на зміни за іншими напрямами, а також на інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, на фіскальну позицію та боргову стійкість).

"Завдяки такому підходу повернення у перспективі до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом відбуватиметься у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової і фінансової стабільності та максимізувати потенціал для сталого економічного відновлення" , - наголосили в Нацбанку.

Наголошується, що курсова стійкість залишатиметься важливим елементом досягнення цілей Національного банку впродовж всіх етапів реалізації Стратегії