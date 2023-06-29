Посол РФ заявил, что Швейцария "утратила статус нейтрального государства"

Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Москва не может принять ни одного мирного саммита по Украине, который будет организован традиционно нейтральной Швейцарией. По его словам, это стало невозможно после того, как страна присоединилась к санкциям Европейского Союза против РФ, сообщает Зеркало недели.

Швейцария традиционно служила местом проведения переговоров на высоком уровне между враждующими государствами, но сейчас Россия не согласится на это, заявил посол в интервью Le Temps, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии выступить в роли посредника в войне.

"О швейцарском представительстве и посредничестве не может быть и речи. Швейцария, к сожалению, потеряла свой статус нейтрального государства и больше не может выступать в роли посредника или представителя интересов", – сказал Гармонин.

Ранее Швейцария подверглась жесткой критике со стороны России за принятие санкций Европейского Союза из-за вторжения в Украину и замораживания российских активов на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,36 миллиарда долларов).