Посол РФ заявив, що Швейцарія "втратила статус нейтральної держави"

Посол Російської Федерації в Швейцарії Сєргєй Гармонін заявив, що Москва не може прийняти жодного мирного саміту щодо України, який буде організований традиційно нейтральною Швейцарією. За його словами, це стало неможливим після того, як країна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти РФ, повідомляє Дзеркало тижня.

Швейцарія традиційно слугувала місцем проведення переговорів на високому рівні між ворогуючими державами, але зараз Росія не погодиться на це, заявив посол в інтерв’ю Le Temps, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського до парламенту Швейцарії виступити в ролі посередника у війні.

"Про швейцарське представництво і посередництво не може бути й мови. Швейцарія, на жаль, втратила свій статус нейтральної держави і більше не може виступати в ролі посередника або представника інтересів", – сказав Гармонін.

Раніше Швейцарія зазнала жорсткої критики з боку Росії за прийняття санкцій Європейського Союзу через вторгнення в Україну і заморожування російських активів на суму 7,5 мільярда швейцарських франків (8,36 мільярда доларів).