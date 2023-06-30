Силы обороны закрепляются на нескольких направлениях – Генштаб

Силы обороны закрепляются на нескольких направлениях – Генштаб
Фото: Минобороны Украины

Украинские бойцы имели частичный успех и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне несут значительные потери.

На направлении Приволье - Железнянское защитники также имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На флангах города Бахмут украинские бойцы продолжают оказывать давление на противника, выбивают с ранее захваченных позиций. Имеют успех, закрепляются. Враг оказывает сопротивление и несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

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Левадное - Приютное, Запорожская область
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Малая Токмачка - Очеретоватое, Запорожская область
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Приволье - Железнянское, Донецкая область
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Бахмут, Донецкая область

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