Сили оборони закріплюються у кількох напрямах – Генштаб

Українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

На напрямах Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, та закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зазнають значних втрат.

На напрямі Привілля - Желєзнянський захисники також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На флангах міста Бахмут українські бійці продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Ворог чинить опір і зазнає великих втрат. Тривають тяжкі бої.

Левадне - Приютне, Запорізька область

Мала Токмачка - Очеретувате, Запорізька область

Привілля - Желєзнянське, Донецька область